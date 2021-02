Torna la Champions League e la Juventus affronta il Porto nell’andata degli ottavi di finale: i voti ed il tabellino del primo tempo

Ottavi di finale di Champions League che partono subito in salita per la Juventus. Infatti all’Estadio do Dragao è subito il Porto a passare in vantaggio grazie ad un pasticcio difensivo dei bianconeri. Bentancur dopo due minuti serve a Szczesny un pallone cortissimo sul quale si avventa Taremi in scivolata segnando subito il gol dell’1-0. La reazione della Juventus non riesce però ad arrivare, con i portoghesi sempre pericolosi. Termina 1-0 la prima frazione.

PORTO

Marchesin 6

Manafa 6

Mbemba 6.5

Pepe 6.5

Zaidu 6.5

Corona 6

Uribe 6

S.Oliveira 6.5

Otavio 5.5

Marega 6

Taremi 7

All. Conceicao 7

JUVENTUS

Szczesny 4

Danilo 5.5

de Ligt 6

Chiellini 5.5 (dal 35′ Demiral)

Alex Sandro 5.5

Chiesa 6

Rabiot 6

Bentancur 3

McKennie 6

Kulusevski 5.5

Ronaldo 5

All. Pirlo

Arbitro: Del Cerro Grande

TABELLINO

PORTO-JUVENTUS 1-0

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi All. Conceicao

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini (35′ Demiral), Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (SPA)

VAR: Alejandro Hernández (SPA)

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 2′ Taremi