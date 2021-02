Comunicate le formazioni ufficiali di Porto-Juventus: le scelte dei due tecnici per l’andata degli ottavi di Champions

Meno di un’ora al fischio d’inizio di Porto-Juventus e i due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali. Andrea Pirlo non cambia idea e lascia in panchina Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo sta vivendo un momento particolarmente difficile e il tecnico gli ha preferito Kulusevski dal primo minuto per l’andata degli ottavi di Champions. Confermate le anticipazioni della vigilia con Bonucci out e de Ligt al fianco di Chiellini al centro della difesa. A centrocampo ci sono Rabiot e Bentancur al centro con Chiesa a destra e McKennie a sinistra. In avanti Ronaldo affiancato, come detto, a Kulusevski. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a giugno | C’è la Roma di Allegri

Formazioni ufficiali Porto-Juventus:

Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi

Juventus: Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo