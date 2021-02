Intervenuto a CMIT TV, il giornalista Enrico Turcato ha parlato di Juventus e del ruolo di Cristiano Ronaldo nella rosa bianconera

“A Pirlo è mancato Dybala, che non ha praticamente mai avuto salvo 4 o 5 gare. Però a questa Juventus rispetto a quella del passato manca l’essere squadra. Forse anche per la presenza di Cristiano Ronaldo, che non è un uomo squadra come fu Vialli nell’ultima Champions vinta”. Così ha parlato a CMIT TV Enrico Turcato, giornalista ‘Opta’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

“Quella era una Juventus che era molto più squadra – ha proseguito Turcato – Le qualità tecniche erano simili, ma quella era una Juve molto più squadra. Ronaldo decide tutte le gare, i gol in Champions li ha segnati quasi solo lui, ma in un contesto di squadra secondo me la sua presenza è ingombrante, perché è un accentratore e un altro calciatore della rosa potrebbe essere scusato per il fatto che c’è lui in campo. Se riuscisse ad essere più uomo squadra, la Juventus secondo me riuscirebbe a giovarne soprattutto in Champions, visto che i risultati negli ultimi anni sono stati deludenti”.