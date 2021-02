Morata potrebbe restare fuori dall’undici titolare questa sera nel match della Juventus, in casa del Porto. Kulusevski favorito sullo spagnolo

Match da non fallire questa sera per la Juventus. Torna la ‘musichetta’ della Champions League, con la squadra di Andrea Pirlo attesa dalla trasferta del ‘Dragao’ contro il Porto per il primo round degli ottavi di finale. L’allenatore bianconero predica attenzione e coraggio, alla stregua di capitan Chiellini che non sottovaluta la solidità della formazione allenata dall’ex Parma e Lazio Conceicao. La ‘Vecchia Signora’ deve subito cancellare lo scivolone di Napoli e nel possibile mettere in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno a Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercatoISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, Kulusevski in vantaggio su Morata: la probabile formazione contro il Porto

Pirlo dovrà fare a meno di un senatore come Bonucci, che si è fermato nuovamente nella rifinitura di ieri mattina alla Continassa. Il difensore si è aggregato comunque al gruppo, come Dybala che però non è ancora in condizione per scendere in campo. Per il numero dieci probabile rientro, per uno spezzone di gara, lunedì in campionato con il Crotone. Per Bonucci, invece, si prospettano circa due settimane di stop. Vive un momento complicato, almeno dal punto di vista realizzato, Alvaro Morata, a secco anche sabato al ‘Maradona’. Pirlo punta sulla sua voglia di rivalsa, con lo spagnolo che dopo la fase a gironi ha realizzato ben 6 reti in Champions. L’ex Atletico è in ballottaggio con Kulusevski per una maglia da titolare, con le quotazioni dello svedese però in risalita nelle ultime ore. Il giovane talento è stato provato tra i titolari insieme a Cristiano Ronaldo nel duo offensiva e potrebbe spuntarla su Morata questa sera nell’incrocio contro il Porto.

Per il resto formazione praticamente fatta per Pirlo, che ritroverà McKennie dal 1′ anche se lo statunitense non è al meglio della condizione. Chiesa, Bentancur e Rabiot completeranno il reparto di centrocampo, con Danilo nelle retrovie dirottato a destra e Alex Sandro sulla corsia opposta. In mezzo, davanti a Szczesny, spazio per la seconda gara consecutiva ala coppia formata da de Ligt e da capitan Chiellini.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo