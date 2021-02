Calciomercato | Futuro Messi: Laporta non ha dubbi!

Joan Laporta parla del rinnovo di Lionel Messi. Uno dei candidati alla Presidenza del Barcellona non ha dubbi sull’importanza di trattenere il campione argentino

Il futuro di Lionel Messi è tutto da scrivere. La ‘Pulce’ ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che non è stato ancora rinnovato. Negli ultimi mesi sono state tante le voci in merito all’attaccante argentino: il Psg sta monitorando la situazione, pronto a piazzare il grande colpo, ma nell’ultimo periodo le percentuali di rinnovo per Messi sono aumentate. Il suo addio alla Spagna, dunque, non è così scontato come poteva sembrare. Le elezioni che ridisegneranno totalmente il Barcellona saranno chiaramente fondamentali per dare un nuovo inizio a Lionel Messi.

Barcellona, Laporta: “Messi è il 30% del profitto del club”

Il favorito alla Presidenza del Barcellona sembra essere Joan Laporta, che si è così espresso in merito al futuro del campione argentino: “Servirà un’offerta sportiva competitiva – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Farò tutto il possibile, sono molti a volerlo e servirà un’offerta importante. Messi vuole vincere con il Barcellona, Leo vuole vincere titoli, non solo guadagnare soldi. Non è un problema per il Barça, Messi è il 30% del profitto del club”.

Saranno settimane calde per il calcio spagnolo. La Liga, infatti, rischia di perdere due dei calciatori simboli degli ultimi anni. Il Barcellona, come detto, sarà alle prese con il rinnovo di Messi ma anche il Real Madrid deve fare i conti con una situazione complicata, legata al contratto di Sergio Ramos. Il difensore, forse anche più dell’argentino, rischia seriamente di dire addio alla propria squadra. Anche in questo caso tra i club in prima fila per piazzare il colpo a parametro zero ci sono il Psg e il Manchester City.