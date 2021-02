JUVENTUS-ZIDANE: affare possibile? Ecco Come Stanno Le Cose!

"Zidane Non Ha MAI Negato Di Voler Tornare Alla Juventus Da Allenatore"



Nella diretta del nostro TG, il nostro inviato Mirko Calemme, ci espone il possibile futuro di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, corteggiato in passato dalla Juventus per la panchina, ora affidata ad Andrea Pirlo. Ecco quali potrebbero essere gli scenari che si potrebbero sviluppare per riportare a Torino Zidane. Tutte le news di calciomercato della Juventus insieme a noi!



