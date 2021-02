Verona, UFFICIALI le condizioni di Kalinic e Colley | Il comunicato del club

Arrivano gli esiti degli infortuni di Kalinic e Colley: entrambi dovranno essere rivalutati nelle prossime settimane

Nikola Kalinic ha dovuto alzare bandiera bianca alla vigilia del posticipo del lunedì contro il Parma: con lui anche Ebrima Colley ha dovuto saltare la sfida contro i ducali e adesso arriva il bollettino medico degli scaligeri che dà l’esito degli esami strumentali svolti dai due tesserati.

Per Nikola Kalinic si tratta di una lesione di primo-secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e l’attaccante, come specificato sul sito ufficiale della società gialloblu, verrà monitorato di volta in volta per valutare la sua progressione clinica. Per Colley, invece, postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale.