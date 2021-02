Attimi di paura durante Verona-Parma per l’infortunio di Colley: il 21enne è caduto a terra da solo molto dolorante, cambio immediato

Momenti di paura nel corso del secondo tempo di Verona-Parma. Quando era da poco iniziato il quinto minuto della ripresa, Ebrima Colley è cascato a terra da solo dolorante. L’esterno gambiano è apparso subito molto dolorante con compagni e avversari che hanno chiesto l’immediato intervento dei sanitari. Il 21enne ha subito un infortunio al ginocchio che ha subito una torsione innaturale. Lo staff medico del Verona, entrato in campo per prestare i soccorsi al giovane calciatore, ha verificato lo stato del ginocchio sinistro è chiesto il cambio immediato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Verona-Parma, infortunio Colley: si tema un lungo stop

La sensazione avuta in campo e fuori, nonostante abbia lasciato il campo camminando da solo, è che per Colley potrebbe trattarsi di un problema fisico serio. Ovviamente per capire l’entità dell’infortunio bisognerà attendere gli accertamenti dei prossimi giorni. Ad ogni modo un problema in più per Juric che ha perso Kalinic per un infortunio muscolare e deve già fare a meno di Favilli, Benassi, Ceccherini e Dawidowicz. Inoltre contro il Genoa mancherà anche Dimarco che sarà squalificato.