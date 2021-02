Sul nostro profilo Twitter i nostri followers hanno votato il prossimo allenatore della Juventus, se Pirlo o qualcun altro

La sconfitta con il Napoli ha rimesso in discussione la stagione della Juventus e pregiudicato la lotta scudetto. Andrea Pirlo è finito sotto accusa per il gioco espresso dai bianconeri nelle ultime partite, ma soprattutto per la classifica che dice -9 rispetto alla Juve di Sarri. Con Zidane in una situazione simile al Real Madrid, le voci sul possibile arrivo del francese a Torino sono tornate a farsi vive.

Per questo abbiamo chiesto ai nostri followers di Twitter quale sarebbe la soluzione ideale per la panchina bianconera: un testa a testa all’ultimo voto. Alla fine ad avere la meglio è stato proprio Zidane con il 42,2% dei voti mentre lo stesso Pirlo ha ottenuto il 39,1%. Il 18,8% dei nostri utenti pensa invece che sarebbe meglio puntare su un altro nome ancora.