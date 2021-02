Roma, ufficiale la cessione in prestito di Ante Coric all’Olimpia Lubiana: il croato era in prestito al Venlo

Termina dopo sei mesi l’avventura di Ante Coric al VVV Venlo, in Eredivisie. Il centrocampista croato lascia dunque il club olandese per accasarsi all’Olimpia Lubiana. La società slovena ha infatti comunicato l’acquisto in prestito sino a fine stagione del giocatore il cui cartellino è di proprietà della Roma. Coric è sotto contratto con i giallorossi sino al 2023, ma il prestito in Slovenia potrebbe essere prolungato per un’ulteriore stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Mi sento benissimo. Sono contento di essere qui all’Olimpia. Voglio giocare il più possibile e aiutare la squadra per vincere il titolo, questo è l’obiettivo principale. La squadra è brava e, soprattutto, gioca molto bene a calcio. Ho già incontrato i miei compagni e posso dire che siamo andati subito molto d’accordo” ha affermato il centrocampista.