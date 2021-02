Fikayo Tomori ha rifiutato due proposte prima di dire sì al Milan. Il futuro del difensore potrebbe essere ancora rossonero ma servirà riuscire ad accontentare il Chelsea

Il Milan ha rafforzato la propria difesa a gennaio con l’innesto di Fikayo Tomori. Il centrale 23enne si è mostrato subito pronto, dando una mano alla squadra di Stefano Pioli, quando è stato chiamato in causa. Il classe 1997 ha fin qui risposto presente con prestazioni più che positive, anche contro lo Spezia è stato tra i pochissimi a salvarsi e la sensazione è che da qui al termine della stagione vedrà spesso il campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Tomori è stato prelevato, dopo una lunga trattativa con il Chelsea, in prestito con diritto di riscatto a circa 28 milioni di euro. Una cifra piuttosto alta che il Milan sembra intenzionato a rinegoziare: cresce, infatti, ogni giorno di più il desiderio di tenere il calciatore in organico. Il volere di Tomori, per vestire il rossonero, è stato determinante: le offerte al centrale nato a Calgary non mancavano. ‘TheAthletic0, che sottolinea come Tomori possa diventare un campione del Milan, sarebbe stato cercato da West Ham e Rennes, proposte, però, rispedite al mittente dal giocatore.