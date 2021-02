Il Parma andrà a giocare domani a Verona per chiudere la giornata di Serie A. Problemi in attacco per D’Aversa che dovrà rinunciare ancora a Pellè

Non è iniziata al meglio la nuova avventura di Graziano Pellè con il Parma. Il centravanti italiano reduce da un’avventura in Cina è tornato in Italia nelle battute conclusive del mercato di gennaio dopo aver rescisso il contratto con lo Shandong Luneng, con il chiaro obiettivo di provare a salvare i ducali a suon di gol.

Pellè però non farà il suo esordio neanche domani sera contro il Verona in quanto non figura nell’elenco dei convocati di D’Aversa.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Osorio, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Zirkzee.

Lo stesso Parma fa sapere inoltre che: “Graziano Pellè non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di un problema muscolare al tricipite surale destro incorso durante l’allenamento di oggi. Domani saranno eseguiti gli accertamenti del caso”.