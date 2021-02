Atalanta-Real Madrid si preannuncia la gara dalle tante assenze: un altro infortunio nella gara di oggi e forfait quasi certo

Non c’è pace per il Real Madrid: Zinedine Zidane continua a fare i conti con l’emergenza infortuni e oggi perde nuovamente Carvajal. Il difensore, appena rientrato dopo un problema muscolare, si è dovuto fermare nuovamente nella gara contro il Valencia. Possibile che per il 29enne si tratti di una ricaduta: a forte rischio a questo punto la sua presenza nella gara di Champions League contro l’Atalanta in programma tra 10 giorni a Bergamo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Cagliari-Atalanta, Gasperini: “Per fortuna c’è il Var!”| Poi bacchetta Romero

Una sfida che si preannuncia molto delicata per i ‘blancos’ che vivono una vera e propria emergenza infortuni. Attualmente, compreso Carvajal, sono 8 i calciatori fuori gioco nella rosa del Real: oltre al difensore, out anche Marcelo, Sergio Ramos e Hazard, tutti sicuramente assenti nella partita di Champions. Non saranno del match anche Militao, Rodrygo e Odriozola, mentre qualche speranza di recupero c’è per Federico Valverde. Ad ogni modo non certo un buon viatico per il Real Madrid in vista del doppio impegno contro l’Atalanta: andata in programma il 24 febbraio in Italia, ritorno il 16 marzo a Madrid.

Real Madrid-Atalanta, Carvajal infortunato: a Zidane ne mancano 8

Un problema non di poco conto per Zinedine Zidane in vista della sfida contro l’Atalanta. Il Real Madrid ha chiuso la fase a gironi al primo posto, nel raggruppamento dell’Inter. I blancos vivono un momento positivo dal punto di vista dei risultati. Con il successo di oggi contro il Valencia, le merengues sono alla terza vittoria consecutiva, con cinque punti di distacco dall’Atletico Madrid capolista e tre di vantaggio sul Barcellona (che ha una gara in meno). Nel 2021 il Real ha vinto 5 partite, pareggiata una e persa quella con il Levante, riuscendo a ridurre il gap con i cugini guidati da Simeone e riaprendo la lotta per la Liga.