Chiude la domenica della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, il big match tra l’Inter di Conte e la Lazio di Simone Inzaghi

Dopo la sconfitta del Milan contro lo Spezia nella serata di ieri, l’Inter ha la grande occasione di effettuare il sorpasso in vetta alla classifica della Serie A. Ma non sarà facile: per la ventiduesima giornata di campionato, i nerazzurri di Antonio Conte ospitano la Lazio. I padroni di casa, reduci dall’eliminazione, condita dalla querelle Agnelli-Conte, nella semifinale di Coppa Italia per mano della Juventus, hanno battuto la Fiorentina nel turno precedente. Di contro, i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno conquistato la sesta vittoria consecutiva in campionato contro il Cagliari, tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Martinez. All. Conte

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: