Serie A, maltempo e neve in tutta Italia | Torino-Genoa a rischio rinvio

Italia nella morsa di “Burian”: la neve è arrivata anche a Torino, mettendo a rischio la partita di Serie A tra granata e Genoa. Ecco la situazione

L’ondata di freddo polare che sta investendo tutta l’Italia, in particolar modo il centro, è arrivata con forza anche al Nord. Nella notte la neve è infatti arrivata anche a Torino, dove alle ore 15 si aprirà il sabato di Serie A con l’anticipo tra la squadra granata e il Genoa. Diverse partite soprattutto nelle categorie inferiore sono a forte rischio rinvio, ma c’è allerta anche per Genoa-Torino. A preoccupare sono soprattutto le condizioni del terreno di gioco dello Stadio Olimpico: gli spalatori sono già al lavoro in campo, ma stando agli ultimi aggiornamenti non nevica da circa due ore e filtra ottimismo per il regolare svolgimento della partita. La situazione resta comunque in divenire. Vi terremo aggiornati.