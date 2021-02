Calciomercato, salta la panchina dopo i risultati decisamente negativi portati a termine nelle ultime settimane. Di seguito il comunicato ufficiale e tutti gli ultimi aggiornamenti

La notizia di calciomercato era nell’aria già da diverse ore e ora c’è anche l’ufficialità, arrivata nella notte. Raymond Domenech non è più l’allenatore del Nantes. Il tecnico è stato esonerato, dopo il pessimo score ottenuto sulla panchina del club di Ligue 1, con la squadra francese che naviga nelle ultime posizioni in classifica e non riesce a risollevarsi in una stagione che pare maledetta fin dal principio.

Ora la società è pronta a dare una nuova svolta. E’ ormai realtà il ribaltone in panchina: Raymond Domenech non è più l’allenatore, al suo posto arriva Antoine Kombouaré. Di seguito il comunicato con cui il club ha ufficializzato la sua decisione: “L’FC Nantes annuncia l’arrivo di Antoine Kombouaré come capo allenatore in modo che il club possa acquisire nuovo slancio per mantenere il proprio posto in Ligue 1. Con questa nomina, il club annuncia anche la sua decisione di separarsi da Raymond Domenech”.