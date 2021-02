Calciomercato Napoli, addio Gattuso | Chiamato Benitez: lo scenario

La panchina di Gennaro Gattuso resta in bilico, dopo l’ultima sconfitta contro il Genoa e la tensione con la società. Spuntano nuovi contatti con Benitez, ma occhio a agli altri possibili sostituti

Gennaro Gattuso sembra ancora una volta al bivio della sua storia al Napoli. I recenti risultati non esaltanti e l’ultima sconfitta contro il Genoa, uniti al risentimento con De Laurentiis, riaprono le discussioni sulla panchina partenopea. Vi abbiamo riportato nelle ultime ore come le acque siano agitate, anche per il direttore sportivo Giuntoli. Atalanta e Juventus, in ogni caso, rappresentano tappe fondamentali per il futuro, con diversi sostituti sullo sfondo in caso di fallimento.

Calciomercato Napoli, Gattuso e i nuovi contatti con Benitez: lo scenario

Intanto, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, De Laurentiis si starebbe già cautelando con i possibili sostituti. In tal senso, attenzione a Rafa Benitez che resta il primo della lista. Ci sono stati nuovi contatti con il tecnico e altri ce ne saranno a metà settimana. Lui non vorrebbe subentrare, vorrebbe iniziare il progetto dall’estate, ma le esigenze del patron partenopeo richiedono una soluzione immediata. In ogni caso un ritorno a Napoli non gli dispiacerebbe.

Restano sul tavolo, inoltre, diversi nomi tra presente e futuro. Occhio a Mazzarri che è richiesto da diversi tifosi. In prospettiva, invece, si vorrebbe puntare su un profilo giovane: piacciono Juric, Italiano e De Zerbi.