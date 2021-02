Calciomercato Juventus, colpo di scena: spunta il summit per Icardi

Calciomercato Juventus, i bianconeri ritornano a sorpresa su Icardi: in vista un incontro per il centravanti argentino

La Juventus entra nella parte cruciale della sua stagione. Al ‘Maradona’ contro il Napoli e poi in casa del Porto, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Pirlo mette le carte sul tavolo per il doppio obiettivo scudetto e cavalcata europea. Juve che però pensa già al futuro, come di consueto, e lavora anche in prospettiva, per far sì che la squadra resti sempre competitiva ai massimi livelli su tutti i fronti. Da questo punto di vista, dalla Spagna, si registrano indiscrezioni sorprendenti su un possibile nuovo cambio di rotta per le strategie in attacco, che avrebbero del clamoroso. Il nodo della questione è il possibile addio di Paulo Dybala, con un rinnovo di contratto da parte della ‘Joya’ che stenta ad arrivare. E i nuovi negoziati previsti prossimamente potrebbero portare ad un nuovo nulla di fatto. Ecco perché la dirigenza bianconera si starebbe già muovendo per il sostituto dell’attuale numero 10.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 60 milioni non bastano: muro Real

Calciomercato Juventus, Paratici si muove per Icardi: il piano

Con Cristiano Ronaldo che resta intoccabile, e con il rendimento di Alvaro Morata che sta convincendo tutti a puntare su di lui anche per il futuro, torna caldo il nome di Mauro Icardi. L’attaccante sta cercando di stabilizzare la sua posizione al Psg, ma né con Tuchel né con il nuovo arrivato Pochettino è riuscito a rendersi un inamovibile. Una situazione che gli fa ripensare all’Italia, dove si è sempre trovato bene. La pista Juve, già battuta tempo fa, può tornare d’attualità. Al punto che secondo ‘Todofichajes’ sarebbe già in programma, nelle prossime settimane, un incontro tra il ds bianconero Fabio Paratici e la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara. Un summit dove entrambe le parti in causa avrebbero la volontà di far decollare l’affare. Il Psg, dal canto suo, con le difficoltà economiche che la pandemia di coronavirus sta portando a tutte le società potrebbe anche vedere di buon occhio una eventuale cessione a fronte della giusta cifra. Sempre secondo il portale spagnolo, con una proposta di 60 milioni di euro la quadratura del cerchio potrebbe essere trovata.