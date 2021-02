Calciomercato Roma, Pellegrini ora rinnova | Le cifre e occhio alla clausola

Il futuro della Roma passa anche dal calciomercato e da un importante rinnovo di contratto. Tiago Pinto è pronto ad accelerare: novità sulla clausola rescissoria

La Roma non ha vissuto un periodo per niente facile nelle ultime settimane. I giallorossi, dopo un ottimo inizio di stagione e un gioco a tratti decisamente brillante, si sono ritrovati a fare i conti con il caso scoppiato nello spogliatoio e un vero e proprio ammutinamento nei confronti di Paulo Fonseca. Una spaccatura netta soprattutto con Edin Dzeko, ma che pare essersi risolta almeno fino al termine della stagione.

Il caso legato alla punta bosniaca, però, ha delle dirette ricadute anche sulle gerarchie nella rosa e sulla fascia da capitano. La scelta è caduta su Lorenzo Pellegrini che per la prima volta domenica la indosserà non tanto per contingenze legate al caso Dzeko, ma per chiara scelta societaria. E’ lui ora il frontman, il presente e il futuro del club giallorosso. Simbolo di Roma, leader nel gruppo, anche a livello tecnico e indicato già da Francesco Totti e Daniele De Rossi come loro possibile erede.

Calciomercato Roma, accelerazione per il rinnovo di Pellegrini: cifre e dettagli

La Roma ha quindi tutta l’intenzione di trattenere Pellegrini con il rinnovo di contratto. La decisione dei giallorossi è già stata annunciata da Tiago Pinto nelle ultime settimane, ma ora l’intenzione è quella di passare ai fatti concreti, per blindare il gioiello giallorosso, già accostato in passato a Inter e Juventus.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’accordo dovrebbe prevedere il rinnovo fino al 2026 e a cifre al rialzo rialzo rispetto a quelle attuali. Si passerà dai 2,7 milioni di euro attuali, bonus compresi, a 3,5 milioni. Un’altra importante notizia riguarda la clausola rescissoria. Si trattava di una via d’uscita decisiva che i club avrebbero potuto utilizzare per arrivare al centrocampista. Ora, però, il club ha deciso: con il nuovo accordo contrattuale dovrebbe essere eliminata.

Intanto il club ha avviato i primi incontri anche per il rinnovo di Veretout. L’intenzione è chiara: blindare i gioielli di centrocampo da eventuali assalti e farne perni del presente e del futuro della Roma. Pellegrini raccoglie l’eredità e conquista il suo destino in giallorosso.