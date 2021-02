Svolta in panchina: dopo gli ultimi risultati negativi il Nantes ha deciso di sollevare dall’incarico Raymond Domenech

Appena sette partite: tanto è durata l’esperienza di Raymond Domenech alla guida del Nantes. L’ex commissario tecnico della Francia è stato sollevato dall’incarico dopo appena quattro punti conquistati e zero vittorie. Un ruolino di marcia che ha portato la società a decidere per l’allontanamento immediato: la squadra quest’oggi è impegnata in coppa, ma Domenech non sarà in panchina dopo la positività al Covid riscontrata lunedì e nonostante il tampone effettuato il giorno successivo avesse dato esito negativo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Nantes, Domenech dura 7 partite: esonerato

Domenech era stato chiamato a dicembre per risollevare le sorti di una squadra che in campionato aveva conquistato 15 punti in 17 partite. Un bottino magro che è addirittura peggiorato con l’arrivo dell’ex ct transalpino: soltanto quattro punti nel 2021 a fronte di sette partite disputate, terzultimo posto in classifica e zona salvezza distante tre lunghezze. Una situazione che ha spinto il Nantes a cambiare nuovamente allenatore.

Al posto di Domenech dovrebbe arrivare – si legge su ‘le10sport.com’ – Kombouarè che firmerà un contratto di due anni e mezzo. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, probabilmente dopo che la squadra sarà scesa in campo contro il Lens nei 32esimi di finale di coppa di Francia.