Attesa per l’assegnazione dei diritti tv 2021-2024 della Serie A, spunta l’idea di una gara in chiaro

E’ attesa entro giovedì l’approvazione definitiva dei diritti tv della Serie A in vista del 2021-2024. Stando alle ultime indiscrezioni, l’offerta di Sky è pari a 750 milioni a stagione per tutti i match, mentre quella di Dazn di 840 milioni di euro per 7 partite, più 3 in coabitazione.

Come riporta ‘Tuttosport’, potrebbe essere rimesso in vendita il pacchetto 2 nel tentativo di strappare una proposta più alta, con la speranza magari di rimettere in gioco Amazon. Si starebbe inoltre valutando se sia giuridicamente possibile prevedere che una delle partite di questo pacchetto possa essere trasmessa in chiaro dalla tv acquirente. Sullo sfondo, infine, resta l’ipotesi di un canale della Lega in caso di mancata assegnazione. Su questo fronte sarebbero in vantaggio Sky e Infront.