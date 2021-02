Arrivano le parole di Beppe Marotta poco prima della sfida tra Juventus e Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Si sta disputando in questi momenti il derby d’Italia tra Juventus e Inter, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita d’andata è stata vinta 1-2 dalla Juventus, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. I nerazzurri, però, dopo l’uscita dalle coppe europee non vogliono lasciare anche la coppa nazionale. D’altra parte, Andrea Pirlo vuole disputare un’altra finale dopo quella della Supercoppa italiana di qualche settimana fa, tra l’altro vinta contro il Napoli 2-0. La Coppa nazionale per Conte è invece una sorta di ‘tabù’, dato che non l’ha mai vinta nemmeno ai tempi della Juve e lo scorso anno si è fermato in semifinale.

Inter, parla Marotta: “Con compattezza i grandi problemi diventano piccoli”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita. Inevitabile soffermarsi sul momento della squadra di Antonio Conte, ma soprattutto su quello societario. Suning, infatti, sta vivendo alcune difficoltà economiche, che hanno anche impedito alla dirigenza di operare sul mercato. Ma questo non frena la volontà del club nerazzurro di tornare alla conquista di un trofeo, che manca dal 2011.

Di seguito, le parole di Marotta ai microfoni di ‘Rai Sport’: “C’è la conferma di un gruppo che sta lavorando con grande professionalità e serietà, che sta lavorando bene. Voci riguardo la società? Si tratta di un gruppo coeso, tutta l’area tecnica è compatta. C’è un lavoro certosino di Conte e Oriali. Quando c’è compattezza anche i grandi problemi diventano piccoli”. Insomma, l’ad nerazzurro ha provato a ricompattare sempre di più l’ambiente attorno alla squadra, che è anche in lotta per la conquista dello scudetto. Secondo il sondaggio effettuato da Calciomercato.it quest’oggi, l’eliminazione dalla Coppa Italia peserebbe di più all’Inter che alla Juventus.