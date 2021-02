Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it focus sulla Coppa Italia e su quanto potrebbe pesare un’eliminazione per Inter e Juventus

Stasera Juventus-Inter, semifinale di ritorno della sfida di Coppa Italia. Un match decisivo con i bianconeri che sembrano avere i favori del pronostico, considerando soprattutto la vittoria ottenuta a San Siro per 2-1 sette giorni fa. Nel sondaggio odierno, allora, abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it chi potrebbe vedere maggiormente compromessa la propria stagione in caso di eliminazione. Per il 60,8% dei votanti l’eliminazione potrebbe pesare maggiormente per l’Inter, considerando anche la prematura eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri. La Juventus è stata invece scelta dal 39,2% dei votanti.

