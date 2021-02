Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Spunta la data della decisione

Per il rinnovo di Ibrahimovic col calciomercato spunta la data della decisione, attesa tra marzo e aprile

Zlatan Ibrahimovic ragiona sul suo futuro al Milan. In attesa della scadenza del contratto, il bomber sta aiutando la squadra di Pioli a restare in vetta alla classifica di Serie A. Il sogno scudetto prosegue così come le indiscrezioni sul rinnovo. Tra marzo e aprile, riporta ‘Tuttosport’, si inizierà a capire qualcosa in più. Il binomio sembra destinato a durare ancora a meno che l’eventuale scudetto non porti lo svedese a lasciare soddisfatto per il suo contributo.

Mino Raiola, dal canto suo, ha già ribadito che la decisione spetterà solo a Ibrahimovic. Lo svedese dovrà dunque parlarne di nuovo con la moglie Helena, magari per convincerla a tornare nell’amata Milano per dodici mesi.