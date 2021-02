Paolo Maldini ha parlato della questione rinnovi: da Ibrahimovic a Donnarumma e Calhanoglu, il punto sulle trattative

Ai piedi di Ibrahimovic: il Milan ringrazia lo svedese che continua ad essere dominante in Serie A. Ieri la doppietta contro il Crotone, oggi le parole di Paolo Maldini sul futuro: “Avevamo già provato ad acquistarlo nel 2018 ma giocava a Los Angeles. Per il rinnovo, dipenderà dalle condizioni fisiche ma continuando così non vedo perché non debba giocare anche il prossimo anno con il Milan”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini molla la pista | Ci pensano Inter e Juventus

Da Ibrahimovic a Donnarumma e Calhanoglu, Maldini spiega: “Per rinnovare occorre essere contenti in due. Ci stiamo lavorando, in casi come questi l’attesa è normale. I calciatori sono professionisti e pensano al campo, noi speriamo che l’accordo arrivi presto”. Per il mercato futuro, invece, la strategie è chiara: Niente arrivo di top player, bisogna guardare profili giovani per rinforzare la squadra”.