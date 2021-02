Europa League, la gara tra Real Sociedad e Manchester United si potrebbe disputare a Torino, nello stadio della Juventus

Le nuove limitazioni in tutta Europa per la pandemia di coronavirus, soprattutto a seguito della comparsa della nuova variante inglese, stanno creando problemi per la calendarizzazione delle gare delle coppe europee in programma a partire dalla prossima settimana. Già trovato Budapest come campo neutro per Lipsia-Liverpool e Borussia Dortmund-Manchester City, non essendo permesso in Germania l’arrivo di voli dall’Inghilterra. Per quanto riguarda l’Europa League, invece, come già emerso in giornata, alcune gare si potrebbero disputare sul suolo italiano a mo’ di campo neutro.

Conferme in tal senso arrivano dalla Spagna. Anche nel paese iberico, al momento non è consentito l’ingresso di persone provenienti dall’Inghilterra. Il divieto sarà in vigore fino al 16 febbraio, ma potrebbe essere prolungato. La Real Sociedad, come riporta il ‘Mundo Deportivo’, avrebbe già trovato l’accordo con la Juventus per disputare all’Allianz Stadium il match contro il Manchester United di giovedì 18 febbraio. Si attende il via libera da parte del governo italiano, nel caso quest’ultimo dovesse mancare gli spagnoli si adopererebbero per trovare altre possibili sedi.