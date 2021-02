Calciomercato Roma, bivio per Dzeko | Fonseca sullo sfondo

Il futuro di Edin Dzeko resta sullo sfondo, intanto il bosniaco è tornato in campo con la Roma. Di seguito le ultime novità e gli aggiornamenti

Nelle ultime settimane, il caso legato a Edin Dzeko ha dominato l’attenzione mediatica. L’attaccante bosniaco, dopo diversi rumors di mercato, alla fine è rimasto a Roma, mettendosi a disposizione di Paulo Fonseca. La punta ha accettato la via della ricomposizione con il tecnico e si è messo a disposizione della società. Ora vuole ritrovare la migliore condizione fisica e il posto da titolare, con Mayoral che comunque ha fatto bene in sua assenza, poi a fine anno si penserà al futuro.

Calciomercato Roma, Dzeko via dalla Roma a fine anno: doppio scenario

Al termine della stagione, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, le strade della punta e della società giallorossa dovrebbero dividersi. Dzeko, però, non ha alcuna intenzione di rinunciare ai 7,5 milioni di ingaggio, con il suo contratto che è in scadenza nel 2022. Per questo, occorrerà trovare un nuovo club disposto ad accollarsi uno stipendio tanto alto.

Resta anche una seconda strada attualmente in secondo piano. L’eventuale addio di Fonseca, che dipenderà dai risultati, potrebbe cambiare tutto ed è essere propedeutico ad un riavvicinamento tra Edin e la Roma.