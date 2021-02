Calciomercato Inter, offerta in arrivo per Lukaku

Calciomercato Inter, minaccia per Romelu Lukaku: il top club si muove sul centravanti belga e prepara l’offerta

La corsa scudetto dell’Inter continua, ma gli interrogativi sul futuro dei nerazzurri non mancano. In queste settimane, la possibile cessione del club apre nuovi scenari sul futuro societario. E anche con l’ingresso di nuovi soci e di nuova liquidità, potrebbe esserci la cessione di almeno un pezzo pregiato in estate. Uno dei nomi ‘a rischio’ è quello di Lukaku.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, scatta l’allarme: “Cessione immediata, addio al campione”

Calciomercato Inter, il Real Madrid fa sul serio per Lukaku

Arrivano conferme dalla Spagna infatti sull’interessamento del Real Madrid sul centravanti belga. Secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, la dirigenza dei Blancos sta preparando l’assalto in estate. A prescindere da Mbappé serve un numero 9 di peso che è mancato in questi anni. E Hazard starebbe sollecitando il club ad acquistare il suo compagno di nazionale. Quanto all’Inter, le difficoltà del momento farebbero sì che, nonostante l’imprescindibilità del giocatore, un’offerta, che sembra in arrivo, sarà attentamente valutata.