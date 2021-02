Juventus-Roma, convocati Pirlo | Assenti Ramsey, Dybala e Bentancur

Nessuna sorpresa tra i convocati bianconeri: Pirlo deve fare a meno di Ramsey e Dybala, oltre che allo squalificato Bentancur

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Pirlo per la sfida alla Roma di Fonseca, in programma oggi alle ore 18. Come annunciato dall'allenatore in conferenza, non recuperano Ramsey e Dybala, che si aggiungono allo squalificato Bentancur.

Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Peeters;

Attaccanti: Ronaldo, Morata.