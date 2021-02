Juventus-Roma, Pirlo in conferenza: “Dybala e Ramsey non ci saranno”

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma prende la parola Andrea Pirlo nella consueta conferenza stampa

Giorno di vigilia in casa Juventus: i bianconeri scenderanno in campo domani alle 18 in casa contro la Roma di Paulo Fonseca. A presentare i temi della sfida valida per la seconda giornata di ritorno di Serie A ci pensa come di consueto Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Una partita contro una squadra che gioca un gran calcio, tra i migliori in Italia. Hanno giocatori di gamba e sono bravissimi in ripartenza, motivo per cui dovremmo sbagliare poco. Siamo migliorati molto sull’aspetto mentale e ci ha aiutati anche la sconfitta di San Siro. Se non siamo al top è difficile giocare contro tutti. Stiamo migliorando sotto tutti gli aspetti ma si può sempre migliorare. C’è poco tempo per allenarci. Dybala è ancora a parte mentre Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non saranno a disposizione. Rispetto alla gara di Roma sono cambiate tante cose, in meglio. Adesso io e il mio staff conosciamo bene i nostri giocatori e cerchiamo di farli rendere tutti al meglio”.

RONALDO – “Sapevo del professionista e del calciatore ma vederlo allenarsi tutti i giorni è stata una sorpresa. Ha ancora grande passione e si diverte. Hai vinto tutto e battuto ogni record ma ha ancora grande motivazioni e significa che sei un eroe. Come lui anche Buffon, Chiellini e Bonucci”.

AMBIZIONE – “Dobbiamo guardare a noi stessi, ci carichiamo di adrenalina e non deve mai mancare l’ambizione di voler vincere. Si riparte con grande determinazione perché se si vuol vincere l’ambizione non deve mai mancare”.

DZEKO – “Con o senza non cambia niente. Se non gioca Dzeko gioca Mayoral. Che sta facendo benissimo, Dzeko è un grande giocatore ma la Roma gioca bene con entrambi. Siamo felici per gli ultimi risultati ottenuti, ma dobbiamo continuare a essere determinati perché se si vuole vincere l’ambizione non deve mai mancare”.

CAMBI – “Turnover in difesa? Ho la fortuna di avere tanti giocatori a disposizione, quindi potrò scegliere i migliori interpreti del ruolo in base all’avversario. Quando si perde mi arrabbio anche io. C’era una finale dopo 3 giorni ed anche per me è stato più semplice andare a toccare alcuni tasti. Ci ha dato una grande consapevolezza di squadra”.

CHIELLINI – “È abituato a lottare. È lo spirito che ha sempre avuto la Juventus. Lo abbiamo ritrovato fresco e ora abbiamo in lui una grande risorsa”. Sulle squadre attrezzate per lo scudetto: “La Roma è una di queste, so come lavora Fonseca e ho potuto apprezzarlo da vicino quindi bisogna fare molta attenzione domani”.