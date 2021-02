Arturo Vidal è uscito non in perfette condizioni dal match con la Fiorentina: ecco il responso dei controlli effettuati stamattina

Antonio Conte e l’Inter tirano un sospiro di sollievo. Tutto confermato per Arturo Vidal, che non ha riportato problemi seri dopo il colpo subito ieri durante il match in casa della Fiorentina. Il cileno è uscito all’intervallo lasciando un po’ in apprensione i nerazzurri, poi il comunicato in serata che parlava di una semplice contusione.

Oggi Vidal ha effettuato degli esami per scongiurare infortuni più seri e così, fortunatamente per l’Inter, è stato. Per l’ex Barcellona si tratta di una contusione al ginocchio sinistro e quindi può recuperare a breve. Il responso dei controlli svolti in tarda mattinata permette al cileno di recuperare con calma, visto che è squalificato per la Coppa Italia con la Juve. Il mirino è puntato quindi sul big match con la Lazio.