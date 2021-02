L’Asl di Napoli avrebbe dato l’ok alla partenza degli azzurri per Genova nonostante le positività di Ghoulam e Koulibaly

Sì alla partenza per Genova. Il Napoli potrà recarsi in Liguria per sfidare la squadra di Ballardini senza Ghoulam e Koulibaly, entrambi positivi al Covid. Si torna indietro esattamente di un girone, quando il Genoa si presentò al San Paolo sostanzialmente decimato. Da lì i problemi emersi pre Juventus-Napoli, gara attualmente rimandata a data da destinarsi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha però sottolineato come l’Asl di Napoli avrebbe dato il via libera alla partenza del club azzurro per il capoluogo ligure. Il motivo, a differenza di quanto avvenuto appunto prima della sfida contro la Juventus, è dovuto al fatto che non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio, come fu, proprio, nel caso del Genoa.