L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, si è soffermato sulla situazione societaria nel pre-partita di Fiorentina-Inter

Intervistato nel pre-partita di Fiorentina–Inter, Beppe Marotta ha presentato la delicata trasferta della squadra nerazzurra, soffermandosi poi sulla situazione societaria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'.

PARTITA – “Tutte le partite sono importanti, è un momento delicato per problemi che poco hanno a che fare col campo. Ma noi, come management, saremo in grado di gestirli nel migliore dei modi per isolare la squadra. Stasera è importante anche in vista di Lazio e derby col Milan“.

SOCIETÀ – “Sicuramente i risultati positivi servono per rendere l’ambiente più compatto. Se siamo compatti anche i problemi più grandi diventano piccoli, sperando comunque di risolverli al più presto. Ma ripeto che sono problematiche sopra alla nostra testa, e sono sicuro che gli azionari faranno delle scelte oculate per il bene dell’Inter”.

MOMENTO – “Non riguarda le parte sportiva, e noi andremo avanti con la forza e la determinazione di sempre in tutte le componenti. Siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale e tutti i club sono in difficoltà”.

SQUADRA – “La squadra non è condizionata, può esserlo se l’argomento di discussione è sempre questo. Dobbiamo riportare la discussione sugli obiettivi del campo. Abbiamo a che fare con un’area tecnica di altissimo livello, e i calciatori sono grandissimi professionisti”.