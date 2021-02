Calciomercato Juventus, ecco la decisione su Morata

Calciomercato Juventus, i bianconeri alle prese con decisioni importanti sul futuro: ecco cosa succederà con Morata

La Juventus pianifica il futuro, con decisioni importanti da prendere per il mercato estivo soprattutto sul mercato interno. Diversi i rinnovi di contratto da valutare – Buffon, Chiellini, Dybala – così come da definire sono le situazioni dei giocatori in prestito. In particolare, quella di Alvaro Morata.

Come noto, i bianconeri hanno un accordo con l’Atletico Madrid per il prestito biennale oneroso dell’attaccante e successivo riscatto. Nel recente passato, si era valutata anche l’ipotesi di anticipare l’acquisto a titolo definitivo quest’estate. Ma stando al ‘Corriere di Torino’, vista la delicata congiuntura economica si va per la conferma dell’accordo originario. Ossia, il pagamento di un altro anno di prestito a 10 milioni di euro, per il successivo acquisto nel 2022 con il versamento di altri 35 milioni.