L’Inter guarda in Francia per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Serve qualità e l’ultima idea – stando a quanto riportato da ‘MundoDeportivo’ – sarebbe Bruno Guimaraes. Il brasiliano classe 1997 è uno dei protagonisti della grande stagione del Lione.

Il calciatore, arrivato dall’Atletico Paranaense per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, è un punto fermo dell’OL ma l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 30 milioni per convincere il club francese a privarsi di Guimaraes. In passato il calciatore è stato seguito con insistenza anche dall’Atletico Madrid di Simeone.

La sensazione è che il centrocampo dell’Inter in estate possa cambiare volto. A parte Barella, che continua a rendere al massimo, sono tanti a doversi guadagnare la conferma e alla giusta offerta Vecino, Gagliardini e ovviamente anche Eriksen possono lasciare Milano.