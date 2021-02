Problemi fisici continuano a tormentare Ansu Fati, il grande talento del Barcellona. Dalla Spagna giungono cattive notizie sulle condizioni del classe 2002

I guai fisici non danno tregua ad Ansu Fati. Stando a diverse fonti spagnole, il talento del Barcellona rischia di finire nuovamente sotto i ferri. Operatosi al menisco lo scorso novembre, il talento classe 2002 ha avuto una ricaduta e adesso lo staff medico del club blaugrana sta valutando l’opportunità o meno di un’altra operazione.

Nell’ultimo anno Ansu Fati, a quanto pare ora rappresentato da Jorge Mendes e forse non caso accostato alla Juventus, ha avuto diversi problemi di natura fisica che gli hanno impedito di esprimersi a grandi livelli in maniera continua. Out da novembre, in caso di intervento Fati rischierebbe un ulteriore stop di almeno due mesi tra post-operazione e ritorno a una condizione atletica accettabile.