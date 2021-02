Porto, attimi di paura per il terzino | Juventus a rischio

Attimi di paura in casa Porto per le condizioni del terzino sinistro, che ha subito un duro scontro di gioco: da valutare per la Juventus

La stagione prosegue e ci sono partite da giocare ogni tre giorni. Campionato, coppa nazionale e a breve anche le coppe europee. In attesa che riprendano Champions ed Europa League, dunque, i club stanno puntando sugli altri due obiettivi stagionali. Bisogna, però, stare attenti agli infortuni o, più in generale, agli episodi spiacevoli. E’ il caso del Porto, che questa sera si è preso un bello spavento per il suo terzino.

Porto-Juventus, attimi di panico per Nanu

Il terzino Nanu durante la sfida tra Porto e Belenenses, si è scontrato con Kriticiuk e il risultato di questo scontro è che il gioco è stato fermo per diversi minuti. Attimi di paura per le condizioni del terzino dei Dragoes, che ha perso i sensi, coi giocatori di entrambe le squadre che hanno subito chiesto i soccorsi. Durante il trasporto in ambulanza, da ‘Sport TV’ si è potuto notare che il giocatore aveva per fortuna ripreso conoscenza. Da valutare insomma le condizioni in vista della partita di Champions con la Juventus.