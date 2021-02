Inter, Milan e anche Juventus continuano a sfidarsi sul calciomercato: stavolta al centro c’è un difensore che però potrebbe seriamente andare in Inghilterra

Il calciomercato si è chiuso da tre giorni, ma i pensieri dei top club in primis sono già rivolti alle possibili trattative dell’estate. A muovere interessi e idee sono sicuramente i contratti in scadenza o i calciatori importanti che a giugno entreranno nel loro ultimo anno dell’attuale accordo. Tra questi c’è anche un difensore che piace parecchio alle tre big di Serie A Inter, Milan e Juventus oltre al West Ham da cui, come vi abbiamo raccontato, è arrivata anche un’offerta molto importante.



Calciomercato, Milenkovic non rinnova: Manchester United in pole su Inter, Juventus e Milan

Si tratta di Nikola Milenkovic, stella della Fiorentina che sta vivendo una stagione importante nonostante la situazione difficile della squadra viola in classifica. Il suo contratto scade nel 2022, è un’occasione importante per un costo del cartellino che può diventare più abbordabile proprio per la situazione contrattuale. Secondo ‘Repubblica’, infatti, il serbo classe ’97 non dovrebbe rinnovare con la Fiorentina, i margini sembrano molto ridotti e l’addio è scenario sempre più concreto. Anche perché Milenkovic ora pare pronto a spiccare il volo, ma probabilmente non in Italia. La destinazione del serbo infatti sembra a tinte inglesi, con il Manchester United in pole per il centrale. Inter, Milan e Juventus ad ora sono in secondo piano, i Red Devils si preparano al sorpasso sulle italiane. Anche perché la Fiorentina di base potrebbe chiedere almeno 35 milioni.