Fonseca e Dzeko iniziano a muovere insieme i primi passi per una riconciliazione per il bene della Roma in vista della seconda metà di stagione

Dopo le tantissime voci su un futuro di Edin Dzeko lontano dalla Roma con tanto di ipotetico scambio con Alexis Sanchez, le acque in casa giallorossa sembra essersi leggermente calmate. I dissidi con Paulo Fonseca avevano infatti minato la permanenza romana del bosniaco che almeno fino a giugno resterà comunque nella capitale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Intanto scoppia la tregua tra i due contendenti. Oggi a Trigoria c’è stato un primo e positivo confronto tra lo stesso Fonseca e Dzeko utile a seppellire, almeno per ora, l’ascia di guerra e portare a compimento questa annata con la Roma. Notizia positiva per i giallorossi in vista del prosieguo della stagione, e negativa per Pirlo e la sua Juventus che già sabato si ritroveranno di fronte i capitolini.