Roma, tegola Fonseca | Anche Smalling salta la Juventus!

Oltre a Pellegrini, squalificato, Fonseca perde anche Smalling per la sfida alla Juventus

Arrivano brutte notizie per Paulo Fonseca in vista del big match in programma sabato contro la Juventus di Pirlo. L'allenatore giallorosso, che dovrà già fare a meno di Pellegrini squalificato, perde anche Smalling.

Il difensore inglese, infortunatosi nell’ultima sfida contro il Verona, ha riportato la lesione del flessore della coscia sinistra. Verrà valutato giorno per giorno, ma sicuramente non sarà a disposizione sabato contro i bianconeri. Un’altra pesante tegola, dunque, per Fonseca, che perde due titolari proprio contro i campioni d’Italia in carica.