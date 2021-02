Problemi in vista degli ottavi di finale di Champions League: il big accusa un problema muscolare e dovrà restare fuori per almeno un mese

Guai in vista degli ottavi di finale di Champions League. Eden Hazard ha subito un infortunio muscolare e potrebbe saltare la doppia sfida tra Real Madrid e Atalanta. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, il trequartista belga è vittima di un altro problema muscolare: per lui si parla di un’assenza tra le quattro e le sei settimane con la certezza di saltare la gara di andata (24 febbraio a Bergamo) e la possibilità che il recupero vada oltre anche il ritorno (16 marzo a Madrid). Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Real Madrid, Hazard infortunato: salta la Champions

Per Hazard un nuovo infortunio che allunga la lista degli stop del belga da quando è arrivato al Real Madrid. Il 31enne, acquistato dal Chelsea per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, ha saltato oltre trenta partite per problemi fisici da quando è approdato in Spagna. Un lungo elenco che ora dovrà conteggiare le gare in cui non potrà esserci in questo mese e più di assenza.