Dalla Spagna rilanciano l'interesse del Real Madrid per l'ex Achraf Hakimi che sta facendo benissimo con la maglia dell'Inter

Nella sfida persa ieri sera in Coppa Italia contro la Juventus ha pesato molto anche l'assenza di Achraf Hakimi, oltre che quella di Romelu Lukaku. L'esterno marocchino arrivato all'Inter la scorsa estate via Real Madrid è riuscito a collezionare ben 6 gol e 4 assist in questa prima metà di Serie A, rivelandosi autentica arma in più nell'arsenale di Conte.

Un exploit vero e proprio che fa seguito a quanto di buono visto negli anni scorsi col Borussia Dortmund, e che di fatto attira nuovamente l’attenzione del Real Madrid. La scena infatti potrebbe cambiare nuovamente la prossima estate con i ‘blancos’ come possibile destinazione. A rivelarlo è ‘Don Diario’ che evidenzia come la situazione economica dell’Inter potrebbe anche spingere il club a ponderare eventuali offerte importanti per Hakimi. Il Real Madrid ha bisogno di un nuovo terzino destro, vista anche la poca fiducia in Odriozola. Dal canto suo il marocchino però non vorrebbe essere un semplice rincalzo di Carvajal ma avrebbe bisogno di garanzie assolute sull’impiego da titolare.