Maurizio Sarri è tra i nomi per la panchina del Napoli e per quella della Roma: il retroscena sul tecnico

Il Napoli deve fare i conti con la rottura tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. Le parole del tecnico calabrese dopo la vittoria contro il Parma hanno tolto ogni dubbio sul rapporto attuale con il presidente. Si parla così di possibili sostituti e tra i papabili c’è anche Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline ha detto no al Marsiglia e ha più di dubbio sul prendere una squadra in corsa. L’intenzione è aspettare la fine della stagione per valutare le panchine disponibili e fare la propria scelta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Napoli, Sarri ha detto no a De Laurentiis

Intanto emergono dei retroscena sui contatti tra l’ex allenatore della Juventus e Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto dichiarato da Guido Vaciago a ‘Radio Punto Nuovo’, i due avrebbero avuto un contatto prima della Supercoppa. “Il contatto tra i due c’è stato prima della gara con la Juventus – le sue parole – e da quanto ci risulta, la risposta è stata negativa”. Secondo Vagiago “Sarri ha ancora qualche remora nel tornare a Napoli”