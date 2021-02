Il Borussia Dortmund sulle tracce di Memphis Depay e Malen. Entrambi i giocatori sono obiettivi di Inter e Juventus

Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi per Memphis Depay. L’attaccante olandese non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, con il Lione ed è dunque libero di firmare con qualsiasi squadra. Il giocatore non ha ancora deciso il suo futuro. La testa adesso è all’OL, con il quale sogna di conquistare la Ligue 1.

Come detto le due squadre italiane proveranno a convincere l’ex Manchester United ma la concorrenza è importante. Il Barcellona con il connazionale Koeman in panchina può rappresentare l’insidia maggiore ma attenzione anche al Borussia Dortmund. Il nome di Depay – come riporta la ‘Bild’ – è sulla lista della spesa del club tedesco, che starebbe pensando a lui in caso di partenza di Sancho. La possibilità di tesserare un giocatore come Depay, a costo zero stuzzica non poco, e risulta in vantaggio rispetto al talento Malen, che costerebbe almeno 25-30 milioni di euro. Anche il giovane calciatore del Psv è sul taccuino dei club italiani. Il mercato del Borussia Dortmund è dunque pronto ad intrecciarsi con quello di Juventus e Inter.