Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in relazione all’ultimo turno di campionato: brutta tegola per la Fiorentina

Mano pesante del Giudice Sportivo contro la Fiorentina e Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è stato espulso nel match contro il Torino in seguito a un testa a testa in cui è andato a terra Andrea Belotti. Nel comunicato apparso oggi sul sito della Lega, si legge la squalifica di due turni al centrale viola che quindi salterà i match con Inter e Sampdoria. Quella di Milenkovic è stata giudicata una “condotta gravemente antisportiva”.

Prandelli dovrà affrontare i nerazzurri anche senza Castrovilli, espulso in maniera diretta anche lui per un turno per un fallo di gioco. Il Giudice Sportivo conferma anche la squalifica per Lorenzo Pellegrini e Rodrigo Bentancur, diffidati e ammoniti: entrambi salteranno il big match Juventus-Roma di sabato. Un turno di stop anche per De Paul, Saponara, Pobega, Patric, Lopez e Messias.