Calciomercato Inter, Tuchel vuole Hakimi | Pronta un'offerta da 50 milioni

Dalla Spagna rivelano come l’Inter stia valutando la cessione di Hakimi per la prossima estate: Tuchel lo vuole al Chelsea

Non è stato un mercato febbrile quello che si è appena concluso in casa Inter: la dirigenza meneghina è stata bloccata dalle disposizioni della proprietà cinese, in cerca di un nuovo compratore. Nonostante questo, come raccontato da Calciomercato.it, negli ultimi giorni di mercato è stato fatto un tentativo per lo scambio Dzeko-Sanchez. Operazione che si è conclusa in un nulla di fatto. Nel frattempo, dalla Spagna rivelano come i nerazzurri stiano già lavorando al mercato estivo e starebbero valutando la cessione di un pezzo pregiato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, addio in estate per Hakimi | Il Chelsea prepara la maxi offerta

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, Achraf Hakimi potrebbe essere l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter in estate. Sull’esterno marocchino ci sarebbe l’interesse di molti club di Premier League, ma in particolare sarebbe il Chelsea quello più propenso a mettere sul piatto una grande offerta. L’ex Real Madrid, infatti, sarebbe l’obiettivo numero uno di Thomas Tuchel per la prossima estate e per strapparlo ad Antonio Conte i ‘Blues’ sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di euro.