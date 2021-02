Le ultime news Juventus si concentrano sulla sfida di domani con l’Inter in Coppa Italia. Pirlo potrebbe mandare Ronaldo in panchina

A poco più di due settimane dalla sfida di Serie A che vide prevalere l’Inter 2-0, domani la Juventus si ripresenterà a ‘San Siro’ per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Rispetto al derby d’Italia di campionato, il tecnico bianconero Andrea Pirlo recupera De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, mentre i nerazzurri di Conte dovranno fare a meno degli squalificati Hakimi e Lukaku. Reduci dai successi di sabato, i due allenatori potrebbero fare un po’ di turnover in vista dei tanti impegni ravvicinati. A restare fuori, a sorpresa, potrebbe essere addirittura Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Coppa Italia, Inter-Juventus: ballottaggio Ronaldo-Morata per Pirlo

A sostenere la tesi, su ‘Top Calcio 24’, è il giornalista sportivo e tifoso juventino Luca Momblano. “In porta ci sarà Buffon, in difesa con De Ligt uno tra Demiral e Bonucci. A sinistra potrebbe esserci il tandem brasiliano formato da Danilo e Alex Sandro, mentre in mediana è certo del posto solo Bentancur squalificato poi in campionato. Con lui più Arthur di McKennie che è bravo a subentrare anche a partita in corsa. Davanti Kulusevski con CR7, ma attenzione che se Morata sta bene, in panchina potrebbe finirci Ronaldo in vista del match di sabato contro la Roma“.