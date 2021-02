Chiusa l’operazione in uscita per la Juventus: Daniele Rugani torna dal Rennes e si trasferisce al Cagliari, i dettagli

E’ il Cagliari ad aver chiuso per Daniele Rugani: a pochi minuti dalla fine del calciomercato è stato depositato il contratto del difensore che arriva dalla Juventus in prestito. Rugani, cercato anche da Parma e Torino, è rientrato dal prestito al Rennes e si è poi trasferito in Sardegna alla corte di Di Francesco.

Il 26enne torna quindi in Italia dopo sei mesi in Francia: l’esperienza in Ligue 1 non è stata delle più fortunate con appena due presenze in campo tra campionato e Champions League. Ora il ritorno in Italia con la voglia di tornare a collezionare minuti in campo e magari puntare agli Europei di giugno.