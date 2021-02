Calciomercato Juventus, il saluto di Khedira | “Spero vinca ancora”

Khedira saluta la Juventus e torna in patria dopo dieci anni: il saluto del centrocampista a tutta la società bianconera

Sami Khedira lascia la Juventus, ma lo fa con un messaggio di auguri ai bianconeri che attesta la fedeltà avuta nella maglia della Vecchia Signora: “Come squadra siamo stati 5 volte in 5 anni campioni d’Italia, abbiamo vinto 3 volte la Coppa e una volta la Supercoppa: sono fiero di essere stato parte di questa era. Per me è sempre stato un onore poter portare questa maglia pluripremiata e porto con me tanti bei momenti e ricordi”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, Carnevali conferma il futuro di Scamacca

“In bocca al lupo per il futuro e incrocio le dita che quest’anno vada in porto “La Decima”, sarebbe davvero un capolavoro!” ha scritto sul proprio profilo Instagram il centrocampista tedesco.