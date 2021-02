L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si è soffermato sulle ultime di mercato con attenzione anche al capitolo rinnovi

Ultimo giorno di mercato tutto sommato tranquillo per l’Inter e Beppe Marotta che è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per fare il punto: “Devo dire che purtroppo è un mercato povero, per cui il mercato di riparazione tanto decantato negli anni precedenti oggi forse di riparato non ha nulla. Sicuramente non si assisterà più a un calciomercato fatto di trasferimenti con grandi somme, è impossibile immaginarlo. Oggi forse si potrà ricorrere a quello che è un sistema o strumento dell’antica Roma che è il baratto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio Dzeko-Sanchez | L’annuncio di Marotta

RINNOVI LAUTARO-BASTONI – “Noi stiamo agendo secondo un regime diciamo conservativo, ovvero per valorizzare al massimo il nostro patrimonio. Un patrimonio che ci sta dando grandi risultati e quindi in quest’ottica vanno rivisti tutti i contratti in essere. Questa diventa anche una forma di rispetto per quei giovani che hanno dimostrato nel tempo e con i risultati di essere all’altezza del ruolo che ricoprono“.